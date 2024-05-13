Глава Минэнерго Украины заявил о самом мощном ущербе с начала конфликта

Глава Минэнерго Украины Галущенко: нанесен самый мощный ущерб с начала конфликта

Энергосистема Украины в ходе недавних ударов понесла самый мощный ущерб с начала военного конфликта. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает телеканал ARD в соцсети X.

Галущенко выступил с заявлением в разговоре с министром развития Германии Свеньей Шульце. Он подчеркнул, что в результате ударов Вооруженных сил России украинская энергосистема потеряла электростанции, производящие порядка восьми гигаватт электроэнергии.

«Могу сказать вам, что ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше», — заявил глава Минэнерго Украины. Он подчеркнул, что зимой потребность страны в электроэнергии составляла 18 гигаватт, что усложняло ситуацию с последствиями атак.

Ранее Киевская областная военная администрация сообщила об ограничении потребления электроэнергии для промышленных предприятий в пиковые часы. Глава администрации Сергей Попко также призвал жителей украинской столицы экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы.