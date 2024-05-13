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08:53, 13 мая 2024Экономика

Известная художница попросила поставить в Москве больше памятников

Художница Китаева: нужно установить больше памятников знаменитым москвичам

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве нужно установить больше памятников знаменитым людям — художникам, ученым, медикам, музыкантам. На это указала главный дизайнер канала «Культура», известная российская художница Елена Китаева в беседе с «Москвич Mag».

«Список тех, кому не поставлены памятники, бесконечный. А это важно с просветительской точки зрения», — отметила художница. При этом Китаева опасается, что поставленные памятники могут оказаться страшными. Сама дизайнер призналась, что при прогулках по столице старается составлять маршрут так, чтобы в нем оказался какой-нибудь памятник — Грибоедову, Репину, Лермонтову, Кириллу и Мефодию.

Художница также рассказала, что ждет открытия Политехнического музея, музея Маяковского и реставрации здания Главпочтамта на Мясницкой.

Однако недочеты Москвы не затмевают для Китаевой ее достоинств. «Я к Москве отношусь восторженно. Облагорожены набережные, повсюду модные лавочки — все выглядит очень хорошо. Город очень комфортный. Наверное, есть и изъяны, но они лежат где-то глубоко. Общее впечатление их заслоняет», — заявила художница и подчеркнула преимущество российской столицы перед другими мегаполисами мира.

Ранее известный российский рок-музыкант, солист группы «Кирпичи» Василий Васин заявил, что москвичи отличаются от жителей других городов веселым и задорным нравом. Он также отметил, что за последние пять лет в столице улучшилась ситуация с транспортом.

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      Нина Ташевская
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