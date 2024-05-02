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11:27, 2 мая 2024Экономика

Известный музыкант назвал неожиданную особенность москвичей

Лидер группы «Кирпичи» Васин заявил, что все стереотипы о москвичах верны
Василий Васин

Василий Васин. Кадр: Студия 2022 / YouTube

Известный российский рок-музыкант, солист группы «Кирпичи» Василий Васин заявил, что москвичи отличаются от жителей других городов веселым и задорным нравом. Неожиданные особенности жителей этого города он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

«Столичный житель лихо выпивает стограммовую рюмку водки, оптимистично кряхтит и бежит нырять в прорубь. В общем, все стереотипные мнения о москвичах верны», — убежден Васин. Что касается внешних качеств, он добавил, что жительницы столицы отличаются красотой.

Музыкант также ответил на вопрос о том, что изменилось в Москве за последние десять лет. По его словам, за эти годы улучшилась ситуация с транспортом. При этом, уточнил музыкант, в Москве ему «всего хватает». В заключение лидер группы «Кирпичи» отметил, что его любимым архитектурным сооружением в городе является Ленинградский вокзал.

Ранее певец Михаил Муромов похвалил москвичей за их душевность.

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      Полина Кислицына
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