Меган Маркл прилетела в Лондон

Меган Маркл заметили в аэропорту Лондона с принцем Гарри

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, прилетела в Лондон к принцу Гарри перед поездкой в Нигерию. Об этом пишет Metro.

Меган Маркл заметили в аэропорту Хитроу накануне совместной поездки в Нигерию с принцем Гарри. Герцогиня прибыла в Великобританию из Лос-Анджелеса. По всей видимости, она выбрала такой маршрут, чтобы воссоединиться с супругом перед перелетом в Абуджу.

Гарри прибыл в Лондон на три дня, чтобы выступить в соборе Святого Павла по случаю десятилетия «Игр непобежденных». При этом принц не встретился с больным раком Карлом III и ответил отказом на его приглашение остановиться в королевской резиденции. Вместо этого он предпочел отель.

«Игры непобежденных» — международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих. В них также могут принять участие раненые военные или те, что стали инвалидами на службе. «Игры непобежденных» проводятся с 2014 года по инициативе принца Гарри.

Ранее сообщалось, что герцог Сассекский заявил о своей готовности вернуться в семью ради отца. Об этом он сказал Карлу III лично.

