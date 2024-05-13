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20:04, 13 мая 2024Из жизни

Меган Маркл прилетела в Лондон

Меган Маркл заметили в аэропорту Лондона с принцем Гарри
Меган Маркл

Меган Маркл . Фото: Toby Melville / Reuters

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, прилетела в Лондон к принцу Гарри перед поездкой в Нигерию. Об этом пишет Metro.

Меган Маркл заметили в аэропорту Хитроу накануне совместной поездки в Нигерию с принцем Гарри. Герцогиня прибыла в Великобританию из Лос-Анджелеса. По всей видимости, она выбрала такой маршрут, чтобы воссоединиться с супругом перед перелетом в Абуджу.

Гарри прибыл в Лондон на три дня, чтобы выступить в соборе Святого Павла по случаю десятилетия «Игр непобежденных». При этом принц не встретился с больным раком Карлом III и ответил отказом на его приглашение остановиться в королевской резиденции. Вместо этого он предпочел отель.

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«Игры непобежденных» — международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих. В них также могут принять участие раненые военные или те, что стали инвалидами на службе. «Игры непобежденных» проводятся с 2014 года по инициативе принца Гарри.

Ранее сообщалось, что герцог Сассекский заявил о своей готовности вернуться в семью ради отца. Об этом он сказал Карлу III лично.

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      Антонина Черташ
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