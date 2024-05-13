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14:30, 13 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили об очередях на экскаваторы для рытья окопов

Депутат Рады Геращенко заявила об очередях на экскаваторы для рытья окопов в ВСУ

Фото: Jonny Caspari / Unsplash

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически нечем копать окопы, наблюдается нехватка техники. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, в 2023 году украинские власти выделили на дороги возле Волчанска больше средств, чем на рытье окопов на том же направлении. «Мы не знаем, кто в правительстве отвечает за фортификации, потому что и за это пытаются переложить ответственность на военных», — посетовала она.

Парламентарий также отметила, что спрос на технику для возведения фортификационных сооружений сейчас не меньше, чем на оружие, а на экскаваторы выстраивается целая очередь желающих задействовать их.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов обвинил медлящие с поставками вооружения западные страны в продвижении российских военных под Харьковом.

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      Алевтина Запольская
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