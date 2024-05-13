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18:03, 13 мая 2024Силовые структуры

Начальник автоколонны частично признал вину по делу о падении автобуса в Мойку

В Петербурге начальник автоколонны частично признал вину за падение автобуса
СюжетДТП в Санкт-Петербурге
Начало событий в новости Автобус с 20 пассажирами съехал в реку в Петербурге. Пострадавших откачивали прямо на крыше

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге начальник автоколонны ООО «Такси» Джахангир Адалет оглы Халилов частично признал вину по делу о ДТП с упавшим в реку автобусом в Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В Октябрьском районном суде следствие ходатайствует о его заключении под стражу, потому что полагает, что Халилов может сбежать и попытаться влиять на свидетелей, а также на иных участников судопроизводства.

11 мая Халилов был задержан. По данным следствия, на начальника предприятия должностной инструкцией возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, работающих в ООО «Такси», а водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

10 мая автобус с пассажирами упал в реку Мойку с Поцелуева моста. По предварительной информации, водитель транспортного средства Рахматшох Курбонов не справился с управлением. В результате выжил один пассажир автобуса и водитель, семь человек спасти не удалось. Курбонов признал вину и раскаялся.

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      Анна Габай
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