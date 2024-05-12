Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:36, 12 мая 2024Силовые структуры

После падения автобуса в реку в Петербурге задержан организатор перевозок. В чем его подозревают?

Задержан начальник ООО «Такси» по делу о падении автобуса в реку в Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге по делу о гибели пассажиров утонувшего в реке Мойке автобуса задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовывавшей перевозку людей. Об этом в субботу, 11 мая, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Водителю автобуса несколько дней не предоставляли отдых

Согласно информации ведомства, в соответствии с должностной инструкцией на начальника предприятия возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, работающих в ООО «Такси».

По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха. В ближайшее время директору предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Материалы по теме:
В российской колонии вспыхнул бунт из-за рабского труда. Как тюремщики и бизнесмены зарабатывали миллионы на заключенных?
В российской колонии вспыхнул бунт из-за рабского труда.Как тюремщики и бизнесмены зарабатывали миллионы на заключенных?
6 мая 2024
«У него были коварные враги» 20 лет назад взорвали Ахмата Кадырова. Кто стоял за терактом на стадионе в Грозном?
«У него были коварные враги»20 лет назад взорвали Ахмата Кадырова. Кто стоял за терактом на стадионе в Грозном?
8 мая 2024
35 лет одному из самых громких побегов в истории России. Как заключенные пять часов держали в страхе целый город?
35 лет одному из самых громких побегов в истории России.Как заключенные пять часов держали в страхе целый город?
Сегодня

У владельца автобуса прошли обыски

11 мая СК сообщал об обысках, проведенных в компании, владеющей автобусом, упавшим в реку Мойку. Из офиса была изъята документация. Следователи допросили руководящих сотрудников компании, диспетчера и других ответственных лиц.

В рамках уголовного дела была назначена техническая экспертиза, которая позволит установить состояние транспортного средства.

Кроме того, как выяснилось, за последний год водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, штрафовали пять раз. Уточнялось, что его останавливали за езду по обочине и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Материалы по теме:
«Нас ждут жесточайшие чистки» Наркодилер расстрелял полицейских в Подмосковье и сбежал. Почему его не могут поймать?
«Нас ждут жесточайшие чистки»Наркодилер расстрелял полицейских в Подмосковье и сбежал. Почему его не могут поймать?
9 апреля 2024
«Их вела животная агрессия» Ветеран спецназа «Альфа» — о тайнах атаки на «Крокус» и правилах выживания при терактах
«Их вела животная агрессия»Ветеран спецназа «Альфа» — о тайнах атаки на «Крокус» и правилах выживания при терактах
12 апреля 2024
«Мы посадим тебя надолго» Российского школьника по ошибке отправили в колонию за наркотики. Что ему пришлось пережить?
«Мы посадим тебя надолго»Российского школьника по ошибке отправили в колонию за наркотики. Что ему пришлось пережить?
29 апреля 2024

Инцидент произошел 10 мая

Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга в пятницу, 10 мая.

По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Мужчина сумел первым спастись из воды, сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

Позднее стала известна причина ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге. К аварии, по словам водителя, привели неисправные тормоза. Как сообщает Следственный комитет, число жертв трагедии увеличилось до семи.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      После падения автобуса в реку в Петербурге задержан организатор перевозок. В чем его подозревают?

      Врач назвал полезные блюда из фастфуда

      В Госдуме рассказали о возможном возвращении TikTok

      В ЦАХАЛ заявили о продолжении операции в Рафахе

      Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы

      На юге Израиля объявили воздушную тревогу

      Меган Маркл назвала Нигерию своей страной после ДНК-теста

      В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

      Объявлен победитель «Евровидения-2024»

      Грету Тунберг задержали на акции в поддержку Палестины во время «Евровидения»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше