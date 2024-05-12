После падения автобуса в реку в Петербурге задержан организатор перевозок. В чем его подозревают?

Задержан начальник ООО «Такси» по делу о падении автобуса в реку в Петербурге

В Санкт-Петербурге по делу о гибели пассажиров утонувшего в реке Мойке автобуса задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовывавшей перевозку людей. Об этом в субботу, 11 мая, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Водителю автобуса несколько дней не предоставляли отдых

Согласно информации ведомства, в соответствии с должностной инструкцией на начальника предприятия возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, работающих в ООО «Такси».

По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха. В ближайшее время директору предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

У владельца автобуса прошли обыски

11 мая СК сообщал об обысках, проведенных в компании, владеющей автобусом, упавшим в реку Мойку. Из офиса была изъята документация. Следователи допросили руководящих сотрудников компании, диспетчера и других ответственных лиц.

В рамках уголовного дела была назначена техническая экспертиза, которая позволит установить состояние транспортного средства.

Кроме того, как выяснилось, за последний год водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, штрафовали пять раз. Уточнялось, что его останавливали за езду по обочине и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Инцидент произошел 10 мая

Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга в пятницу, 10 мая.

По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Мужчина сумел первым спастись из воды, сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

Позднее стала известна причина ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге. К аварии, по словам водителя, привели неисправные тормоза. Как сообщает Следственный комитет, число жертв трагедии увеличилось до семи.