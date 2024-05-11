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14:15, 11 мая 2024Россия

Стало известно о прежних нарушениях водителя упавшего в Мойку автобуса

За последний год водителя упавшего в Мойку автобуса штрафовали пять раз

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

За последний год водителя автобуса, утонувшего в реке Мойку, штрафовали пять раз. О его прежних нарушениях ПДД стало известно Telegram-каналу Shot.

По его данным, 44-летний Рахматшох Курбонов дважды получал штраф по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Кроме того, его останавливали за езду по обочине и проезд на запрещающий сигнал светофора. Один раз водитель не уступил дорогу автосредству, имевшему преимущество на дороге. Курбонову предъявили пять штрафов на сумму 5 тысяч рублей.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Мужчина сумел первым спастись из воды, сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стала известна причина недавнего ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге. К аварии, по словам водителя, привели неисправные тормоза. Как сообщает Следственный комитет, число жертв трагедии увеличилось до семи. Личности трех погибших были названы.

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      Виктория Клабукова
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