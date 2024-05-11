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15:19, 11 мая 2024Силовые структуры

У владельца упавшего в реку в Петербурге автобуса прошли обыски

СК России сообщил об обысках у владельца упавшего в реку в Петербурге автобуса

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В компании, владеющей автобусом, упавшим в реку Мойку в Санкт-Петербурге, прошли обыски. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) России.

«Проведены обыски в ООО "Такси", изъята и изучается документация, связанная с этой деятельностью», — рассказали в СК России. Следователи допросили руководящих сотрудников компании, диспетчера и других ответственных лиц.

Отмечается, что в рамках уголовного дела была назначена техническая экспертиза, которая позволит установить состояние транспортного средства.

Ранее стало известно, что за последний год водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, штрафовали пять раз. Уточнялось, что его останавливали за езду по обочине и проезд на запрещающий сигнал светофора.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул. По предварительным данным, водителю транспортного средства стало плохо за рулем. Мужчина смог первым спастись из воды, сейчас он задержан. Жертвами происшествия стали семь человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

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      Олег Давыдов
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