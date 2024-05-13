Новостройкам в России предсказали подорожание после майских праздников

Эксперт Кочетков предрек новостройкам в России подорожание на 10−15 процентов

Приближение даты окончания программы льготного ипотечного кредитования повысит стоимость квартир в новостройках России во втором квартале 2024 года примерно на 10−15 процентов по отношению к первому кварталу. Таким мнением с Life поделился директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков.

Из-за скорого окончания действия льготной ипотеки покупатели будут стараться «успеть в последний вагон», из-за чего во втором квартале 2024 года интерес к новостройкам окажется на 50 процентов выше, чем в первом, отметил эксперт.

Специалист рынка элитной недвижимости АН Must Have Buro Денис Крисятецкий призвал ждать повышения спроса на жилье в новостройках российских регионов после майских праздников. По словам эксперта, снижение спроса на праздниках и активизации рынка по их окончанию прогнозируют даже крупные застройщики, которые сделали процесс покупки жилья полностью онлайн.

Ранее стало известно, что по итогам апреля средняя стоимость одного квадратного метра новостроек в Москве снизилась на 0,9 процента, до 461,5 тысячи рублей. С начала 2024 года цена выросла на 2,2 процента, а по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м — на 11 процентов. Одним из факторов снижения цен управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов назвал информацию о судьбе ипотечных программ в России.