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14:28, 13 мая 2024Культура

Паша Техник поделился подробностями своего ограбления

Паша Техник заявил, что грабители ударили его по голове и забрали куртку

Кадр: PandaStream / YouTube

Российский рэп-исполнитель Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) поделился подробностями ограбления, в ходе которого его подвергли избиению. Об этом он сообщил в разговоре с «Газетой.ру».

Артист заявил, что злоумышленники нанесли ему удар по голове, а также поведал, что пока не обращался в полицию.

«Травма, по голове ударили, но я так смутно помню. Я пил шампанское. Куртку забрали за 250 тысяч рублей, но мы хотим решить это все по обоюдному решению. Мы не стали обращаться [в полицию], потому что общие знакомые вычислили, нашли их. Они вчера принесли ее [куртку], но было очень поздно, я ее не забрал. Они готовы ее сейчас отдать», — отметил исполнитель.

Техник рассказал, что единственной проблемой сейчас является пропажа его телефона 15 iPhone Pro, который лежал в кармане украденной куртки. По его словам, позже воры заявили, что среди одежды не было смартфона, с чем рэпер не согласен: «Да я вот думаю, на самом деле есть ли смысл обращаться [в полицию]. Потому что телефон лежал в кармане этой куртки, он не мог вывалиться».

Ранее экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мельничук) сообщила, что музыканта избили и ограбили. «Многие знакомые часто пользуются невменяемым состоянием Паши, забирают шмотки и так далее», — пояснила она.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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