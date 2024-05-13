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14:20, 13 мая 2024Россия

Перевод Шойгу на новую должность объяснили

Политолог Мезюхо: перевод Шойгу в Совбез свидетельствует о роли этого органа

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Перевод уходящего с поста министра обороны России Сергея Шойгу на работу в Совбез свидетельствует о ключевой роли этого органа, считает политолог Иван Мезюхо. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Об отставке Шойгу с поста главы военного ведомства стало известно 12 мая.

Политолог подчеркнул, что ряд вопросов, относящихся к компетенции Совбеза, можно отнести к военным.

Предложение назначить главой Минобороны Андрея Белоусова Мезюхо связал с намерением главы государства реформировать военное ведомство. «Поэтому неспроста предлагается на этот пост человек не из военной среды, а специалист, ранее зарекомендовавший себя на столь высокой позиции в экономическом блоке правительства», — пояснил он.

Шойгу покинет должность министра обороны России спустя 12 лет на посту. В Кремле это решение объяснили необходимостью повысить открытость военного ведомства для внедрения «всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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