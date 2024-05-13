Участник батальона ГУР Украины рассказал о попадании в плен и семье в Краснодаре

Пленный боец ГУР МО Украины рассказал о родственниках, оставшихся в Краснодаре

Участник батальона «Братство» (запрещенная в России террористическая организация) Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассказал о попадании в плен и о родственниках в Краснодаре. Видео с его допросом опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военкор рассказал, что сдавшийся в плен участник батальона по имени Артем родился в Луганске, переехал с семьей в Краснодар, где они получили гражданство России. Оттуда в 2023 году он отправился воевать на стороне Киева. Семья осталась в России, и они поддерживают связь.

«Ну они против того, чем я занимаюсь, но все-таки мы, несмотря ни на что, любим друг друга и общаемся», — рассказал пленный.

По его словам, он был направлен для усиления в один из украинских приграничных отрядов в Харьковской области, где они, встретившись с подразделением ВС России, «подняли руки вверх и просили (...) не убивать».

Ранее украинский военнопленный Юрий Юречко назвал причину отхода бойцов Вооруженных сил Украины с позиций под Авдеевкой.