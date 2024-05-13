Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:26, 13 мая 2024Россия

Раскрыты особенности боев под Часовым Яром

Оператор БПЛА Барсик заявил, что ВСУ под Часовым Яром избегают прямого боя

Фото: Unsplash

Российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Барсик рассказал об особенностях сражений с Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Часовым Яром. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

«Под нашим давлением вэсэушники все чаще сбрасывают с дронов дымы и под прикрытием отступают на следующие оборонительные рубежи. Правда, на некоторых участках, где стоят смежные подразделения, сопротивляются до последнего патрона», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Безумие и настоящий психоз». Как в мире отреагировали на удар по Белгороду, обрушивший подъезд жилого дома?

      На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

      Раскрыты особенности боев под Часовым Яром

      На Украине заявили о подготовке российскими войсками двух котлов для ВСУ

      В российском регионе ввели режим ЧС из-за паводка

      Стали известны предварительные результаты первого тура выборов президента Литвы

      Задержанный по подозрению в работе на украинскую разведку россиянин извинился

      Россиянина задержали по подозрению в работе на украинскую разведку

      Посол усомнился в обещаниях Киева не использовать оружие США по России

      Посол обвинил США в готовности сделать все для снятия ответственности с Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше