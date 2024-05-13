Раскрыты особенности боев под Часовым Яром

Оператор БПЛА Барсик заявил, что ВСУ под Часовым Яром избегают прямого боя

Российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Барсик рассказал об особенностях сражений с Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Часовым Яром. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

«Под нашим давлением вэсэушники все чаще сбрасывают с дронов дымы и под прикрытием отступают на следующие оборонительные рубежи. Правда, на некоторых участках, где стоят смежные подразделения, сопротивляются до последнего патрона», — заявил он.