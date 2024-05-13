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12:32, 13 мая 2024Силовые структуры

Российский депутат раскрыл подробности подрыва своей машины в зоне СВО

Харитонов заявил, что не испугался во время подрыва своей машины в зоне СВО

Кадр: «Газета.Ру»

Депутат астраханской областной думы Денис Харитонов рассказал, что не испугался в момент подрыва его автомобиля в зоне СВО, но получил множество эмоций. Рассказ Харитонова о подробностях атаки на него в понедельник, 13 мая, публикует издание «Газета.ru».

Российский депутат рассказал, что атака произошла сразу после пересечения границы на трассе Таганрог — Ростов. Автомобиль мгновенно вспыхнул после раздавшегося под днищем сильного хлопка. Законотворец успел покинуть машину и захлопнуть дверь в салон, чтобы не дать пламени разгореться. Он открыл двери по очереди и вытащил из салона вещи, которые он вез находящемуся в госпитале другу.

Депутат уточнил, что не получил травм или повреждений, за исключением подпаленных волос, и посетовал, что автомобиль, который он приобрел специально для работе в зоне СВО, теперь придется заменить на новый.

О подрыве своего автомобиля в зоне спецоперации Денис Харитонов сообщил 13 мая.

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      Владимир Седов
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