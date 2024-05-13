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16:50, 13 мая 2024Силовые структуры

Российского священника Чарова внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил священника Чарова в перечень террористов и экстремистов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Свердловского священника Эдуарда Чарова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным РБК, в феврале в отношении священника возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Причиной стал комментарий в интернете.

Также сообщается, что в апреле 2023 года Чарова задерживали по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России») УК РФ из-за его постов в социальных сетях.

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      Илона Палей
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