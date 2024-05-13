Силовые структуры
Российского священника Чарова внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил священника Чарова в перечень террористов и экстремистов
Свердловского священника Эдуарда Чарова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
По данным РБК, в феврале в отношении священника возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Причиной стал комментарий в интернете.
Также сообщается, что в апреле 2023 года Чарова задерживали по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России») УК РФ из-за его постов в социальных сетях.