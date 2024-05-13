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12:31, 13 мая 2024Из жизни

«Самый жестокий преступник Британии» снова подрался в тюрьме

Знаменитый британский преступник Чарльз Бронсон снова подрался в тюрьме

Фото: Unsplash

Знаменитый преступник Чарльз Артур Сальвадор, известный как Чарльз Бронсон, отбывающий пожизненное заключение, снова подрался за решеткой и может лишиться возможности выйти по УДО. Об этом пишет со ссылкой на собственный источник Daily Mail.

71-летний Бронсон избил 48-летнего Роберта Дональдсона, который отбывает наказание в 2005 года за расправу над двумя мужчинами. До этого он забрался в дом к 100-летней глухой женщине и 76-летнему ее сыну, связал и жестоко избил их.

По словам инсайдера Daily Mail, Бронсон испытывал отвращение к Дональдсону из-за его преступлений и старался не пересекаться с ним в тюрьме. Однако в начале мая Дональдсон толкнул Бронсона на лестнице, а потом бросился на него «с поднятыми кулаками». После этого бывший боксер Бронсон, которого называют «самым жестоким преступником Британии», нанес обидчику четыре удара по голову.

«Это были два хука и два апперкота. Чарли уже много раз бывал в подобных ситуациях. Он, конечно, умеет за себя постоять, но очень жаль, что такое произошло. Шесть лет он был образцовым заключенным, и теперь боится, что инцидент все это перечеркнет», — заявил источник издания.

В данный момент тюремная администрация ведет расследование драки. Бронсона уже лишили привилегий, вроде возможности смотреть телевизор, но других санкций против него не последовало. «Дональдсон сейчас ходит с кучей повязок на голове и активно изображает жертву», — подытожил инсайдер Daily Mail.

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Чарльз Артур Сальвадор, урожденный Майкл Гордон Петерсон, родился в 1952 году. Он впервые попал в тюрьму в 1974 году за вооруженное ограбление почтового отделения. Тогда преступник получил семилетний срок, который несколько раз продлевался из-за нападений на сотрудников тюрьмы и сокамерников. Сальвадор десять раз брал заложников в пределах тюремных стен. От его действий пострадали 20 тюремщиков, из-за чего он прославился как самый жестокий заключенный в Великобритании.

Прозвище «Чарльз Бронсон» Сальвадор взял в честь знаменитого американского актера во время краткого пребывания на свободе в 1986 году, когда пытался сделать карьеру в кулачных боях. Позже он снова попал за решетку за ограбление. В 1999-м Сальвадора приговорили к пожизненному заключению за захват в заложники тюремного учителя рисования.

В конце марта 2023 года суд в очередной раз отказался выпустить Бронсона по УДО. За день до этого решения он направил в редакцию Sky News обращение, в котором заявил, что любит людей и не представляет угрозы для общества. В сентябре 2023-го Бронсона в тюрьме впервые за 50 лет посетила бывшая жена. Они познакомились еще в юношестве, поженились в 1971 году, а вскоре у них родился сын.

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      Никита Савин
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