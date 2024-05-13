Секретарь СНБО Украины Литвиненко: Белоусов является опытным управленцем

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что выдвинутый на пост министра обороны России Андрей Белоусов способен обеспечить долгосрочный конфликт на истощение. Он также высказался об управленческих способностях главы российского ведомства. Слова Литвиненко передает РИА Новости.

«Опытный управленец», — прокомментировал назначение Белоусова секретарь СНБО Украины.

Ранее депутат бундестага Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Андрей Белоусов является эффективным экономистом и его профессионализм вызывает обеспокоенность.

Кизеветтер добавил, что на этом фоне Германия должна активнее обеспечивать Украину вооружением и усилить санкционное давление на Россию.