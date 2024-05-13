Сенатор заявил о создании на Украине питательной среды для расцвета терроризма

Сенатор Чижов: на Украине создается питательная среда для расцвета терроризма

Первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов в беседе с РИА Новости заявил, что на Украине создается питательная среда для расцвета терроризма.

По словам сенатора, в первую очередь под угрозой находятся религиозные объекты. Соответствующий вопрос он вынес на обсуждение в Стамбуле на координационной встрече парламентских ассамблей по контртерроризму под эгидой ООН.

Чижов отметил, что другие участники упомянули в подобном контексте Украину лишь один раз, дискуссия была сформирована без излишней политизации и затрагивала конкретные вопросы в сфере обмена опытом борьбы с терроризмом.

Сенатор в свою очередь оценил действия украинских властей как пример переноса политического экстремизма в поле религии. Он указал на гонения на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ).

По словам Чижова, на Украине в течение 2022 года было силой захвачено 250 храмов, имели место факты насилия в отношения священнослужителей и верующих.

«По сути дела, на Украине создается питательная среда для расцвета терроризма, и "мягкие" цели, прежде всего — религиозные и объекты культурного наследия — могут и уже становятся его жертвами», — подчеркнул член Совфеда.

Чижов также прокомментировал возможности возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле и назвал это преждевременным. «О чем? Прежде чем говорить о каких-то сроках, надо определить — с кем и о чем», — сказал он.

