Силовики пресекли нелегальные поставки оружия и боеприпасов на Кубань

ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли нелегальные поставки оружия на Кубань

На Кубани силовики пресекли нелегальные поставки оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сотрудники центра по противодействию экстремизму и борьбы с терроризмом выступили в качестве покупателей и приобрели у 35-летнего россиянин ручную осколочную гранату в комплекте со взрывателем. Они выяснили, что взрывное устройство мужчина получил от сообщника из другого региона. Тогда сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии провели совместное оперативно-разыскное мероприятие, задокументировали факт сбыта оружия, боеприпасов и взрывных устройств за деньги на Кубань и перекрыли канал поставки.

Из незаконного оборота изъяты ручные гранаты, автомат Калашникова и 420 патронов. Против подозреваемого возбудили дела по части 1 и 2 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Мужчина находится в СИЗО.