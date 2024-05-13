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17:29, 13 мая 2024Силовые структуры

Силовики пресекли нелегальные поставки оружия и боеприпасов на Кубань

ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли нелегальные поставки оружия на Кубань

Фото: Виталий Невар / ТАСС

На Кубани силовики пресекли нелегальные поставки оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сотрудники центра по противодействию экстремизму и борьбы с терроризмом выступили в качестве покупателей и приобрели у 35-летнего россиянин ручную осколочную гранату в комплекте со взрывателем. Они выяснили, что взрывное устройство мужчина получил от сообщника из другого региона. Тогда сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии провели совместное оперативно-разыскное мероприятие, задокументировали факт сбыта оружия, боеприпасов и взрывных устройств за деньги на Кубань и перекрыли канал поставки.

Из незаконного оборота изъяты ручные гранаты, автомат Калашникова и 420 патронов. Против подозреваемого возбудили дела по части 1 и 2 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Мужчина находится в СИЗО.

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      Екатерина Кашурникова
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