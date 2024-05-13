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22:03, 13 мая 2024Бывший СССР

Смену командования ВСУ на харьковском направлении объяснили агонией Киева

Водолацкий: смена командования ВСУ на харьковском направлении — признак агонии

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Очередная смена командования ВСУ на харьковском направлении свидетельствует об агонии киевского режима. Об этом ТАСС заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Это агония в руководстве ВСУ, от смены бригадных генералов не меняется ситуация, и она не изменится», — сказал Водолацкий.

За последние два месяца командование ВСУ на харьковском направлении было дважды заменено. 13 мая сообщалось о замене Юрия Галушкина на Михаила Драпатого во главе оперативно-тактической группировки войск (ОТГ) «Харьков».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на харьковском направлении для ВСУ складывается тяжелая ситуация.

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      Марина Совина
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