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18:33, 13 мая 2024Бывший СССР

Солдат ВСУ раскритиковал некачественные укрепления в Днепропетровской области

«Страна.ua»: в ВСУ раскритиковали укрепления в Днепропетровской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Оборонительные сооружения под Павлоградом Днепропетровской области сделаны некачественно и «для картинки». Об этом сообщил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Бабичев, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Бабичев заявил, что укрепления под Павлоградом сделаны неудовлетворительно, и назвал линию обороны очередным примером отмывания средств военным командованием.

По его словам, траншеи в Днепропетровской области осыпаются, окопы сделаны в поле, а не в лесополосе, из-за чего они становятся легкоразличимой целью.

Военный сообщил, что такая же ситуация сложилась с оборонительными сооружениями в Днепропетровске, Запорожье и многих других городах.

Ранее офицер ВСУ заявил об отсутствии оборонительных укреплений под Харьковом. Он назвал это результатом «умышленного саботажа» или «безумного воровства» в Киеве.

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      Илья Таксюр
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