Сотни экоактивистов штурмовали завод Tesla

Около 800 экоактивистов попытались штурмовать завод Tesla в Германии

В Германии сотни экоактивистов попытались штурмовать завод Tesla. Таким образом они выразили протест против расширения предприятия, сообщает Reuters.

Акция прошла в общине Грюнхайде недалеко от Берлина. В ней приняли участие 800 человек. Активисты в синих кепках и масках выбежали из леса и направились в сторону завода, где их встретила полиция.

Протестующим не удалось проникнуть на завод, однако их пиротехника и краска повредили несколько машин Tesla на ближайшем автомобильном складе. По данным издания, есть раненые. Генеральный директор Tesla Илон Маск отметил, что полиция слишком быстро отпустила протестующих.

Протест устроили участники движения Disrupt Tesla. Они считают, что расширение завода вредит окружающей среде. Активисты также отметили, что для создания аккумуляторов электрокаров Tesla используется литий, который добывают в Аргентине и Боливии. По их словам, от этого страдает экология этих стран.

Завод Tesla в Грюнхайде был запущен в марте 2022 года. Предприятие взволновало экоактивистов из-за возможного дефицита воды: они заявили, что при выдаче разрешения на откачку грунтовых вод для завода власти не учли последствия изменения климата.