Среда обитания
Все
22:22, 13 мая 2024Среда обитания

Сотни экоактивистов штурмовали завод Tesla

Около 800 экоактивистов попытались штурмовать завод Tesla в Германии

Фото: Benedict Bettermann / Globallookpress.com

В Германии сотни экоактивистов попытались штурмовать завод Tesla. Таким образом они выразили протест против расширения предприятия, сообщает Reuters.

Акция прошла в общине Грюнхайде недалеко от Берлина. В ней приняли участие 800 человек. Активисты в синих кепках и масках выбежали из леса и направились в сторону завода, где их встретила полиция.

Протестующим не удалось проникнуть на завод, однако их пиротехника и краска повредили несколько машин Tesla на ближайшем автомобильном складе. По данным издания, есть раненые. Генеральный директор Tesla Илон Маск отметил, что полиция слишком быстро отпустила протестующих.

Протест устроили участники движения Disrupt Tesla. Они считают, что расширение завода вредит окружающей среде. Активисты также отметили, что для создания аккумуляторов электрокаров Tesla используется литий, который добывают в Аргентине и Боливии. По их словам, от этого страдает экология этих стран.

Завод Tesla в Грюнхайде был запущен в марте 2022 года. Предприятие взволновало экоактивистов из-за возможного дефицита воды: они заявили, что при выдаче разрешения на откачку грунтовых вод для завода власти не учли последствия изменения климата.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ перебросили резервы под Харьков

      Пожар охватил всю палубу загоревшегося в Архангельске теплохода

      В Польше военные потеряли снайперскую винтовку

      В российском городе объявили ракетную опасность

      Белый дом отказался комментировать перестановки в российском правительстве

      Основатель правящей партии Грузии отказал помощнику госсекретаря США во встрече

      Сотни экоактивистов штурмовали завод Tesla

      США анонсировали выделение Киеву нового пакета помощи

      Вучич объяснил причину приема жены Зеленского в Сербии

      Экс-агент ЦРУ раскрыл реакцию НАТО на российское наступление под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше