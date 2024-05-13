Стало известно о взрыве в Харькове

В Харькове произошел взрыв

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты», — говорится в публикации. Согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области действует воздушная тревога.

Ранее на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области в результате ракетного удара были поражены объекты критической инфраструктуры и сотовая вышка.