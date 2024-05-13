Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:37, 13 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Харькове

В Харькове произошел взрыв

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты», — говорится в публикации. Согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области действует воздушная тревога.

Ранее на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области в результате ракетного удара были поражены объекты критической инфраструктуры и сотовая вышка.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      На границе с Белгородской областью идут бои за Волчанск. Чем важен этот город?

      Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки

      Беспилотники ВСУ осуществили массированный налет на российский регион

      Известный продюсер раскрыл судьбу пожелавшего победу Украине Макаревича

      Россиянин прыгнул в реку с 50-метровой высоты в Турции и не выжил

      Командующего харьковской группировкой ВСУ переобъявили в розыск в России

      Путин провел первое совещание Совбеза после назначения Шойгу на новую должность

      Стало известно о взрыве в Харькове

      Племянник Карла III расстался с дочерью магната и стал встречаться с медсестрой

      Генсек НАТО не нашел смысла в восстановлении Украины в случае ее поражения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше