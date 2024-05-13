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08:36, 13 мая 2024Бывший СССР

Подполье рассказало об ударе ВС России по военному заводу в Харькове

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по военному заводу в Харькове
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по заводу имени Малышева, который входит в «Укроборонпром» в Харькове. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в момент удара на территории завода находилось не менее 30 единиц ремонтирующейся техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В 18.00 был прилет по территории завода Малышева, где ВСУ ремонтируют поврежденную в боях технику. (...) В 22:40 два попадания в северной части города, была слышна работа [средств] ПВО с территории городского аэропорта», — рассказал подпольщик.

Ранее также Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, откуда атаковали Белгород. Он уточнил, что Россия дважды атаковала Миргород: первый удар зафиксировали в 20:40 12 мая, он пришелся по военному аэродрому на юго-востоке города.

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      Валентин Карант
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