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17:59, 13 мая 2024Мир

Сторонники независимости Каталонии проиграли региональные выборы

В Каталонии выступающая против независимости партия впервые выиграла выборы

Фото: David Zorrakino / Globallookpress.com

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса впервые выиграла местные выборы в Каталонии, в то время как сторонники независимости региона потерпели поражение. Об этом сообщает Bloomberg.

«Это первый раз, когда социалистическая партия выиграла выборы как по голосам, так и по местам. Новый этап, который сегодня открывает Каталония, является этапом для всех каталонцев», — передает агентство слова лидера ИСРП в регионе Сальвадора Иллы.

Авторы материала отмечают, что победа собственной партии осложняет Санчесу его положение в парламенте. В частности, ИСРП не имеет большинства, из-за чего полагается на поддержку небольших каталонских сепаратистских партий. В связи с этим, потеря ими контроля над собственным регионом может спровоцировать правительственный кризис.

В случае, если Илле удастся собрать коалицию, это будет первый случай, когда Каталонией будет управлять несепаратистская партия за более чем 10 лет. Но если социалисты не смогут сформировать правящий альянс, это может означать новые выборы.

22 апреля леворадикальная партия баскских сепаратистов Bildu добилась своего лучшего результата за всю историю на выборах в законодательные органы Страны Басков в Испании.

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      Дарья Устьянцева
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