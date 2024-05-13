Трое российских подростков хотели сбыть крупную партию наркотиков и попались

В Сибири 3 подростков обвинили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков

У троих подростков в Новосибирской области изъяли крупную партию наркотиков, которую они планировали сбыть на территории города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, несовершеннолетние в возрасте от 16 до 17 лет получили психотропное вещество посредством международной почтовой корреспонденции в декабре 2023 года. Они планировали продать его местным жителям путем организации тайников, но были задержаны сотрудниками Новосибирской таможни.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228 («Покушение на незаконные хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере») и 229.1 («Контрабанда психотропных веществ) УК РФ. Сейчас один из фигурантов находится под стражей, двое других — под домашним арестом.

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