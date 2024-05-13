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13:01, 13 мая 2024Россия

У российских войск появился напоминающий скандинавскую руну тактический знак

Российские войска получили новый тактический знак, напоминающий руну скандинавов

Фото: Telegram-канал Северный Ветер

Российские войска получили новый тактический знак, который напоминает скандинавскую руну. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Уточняется, что знак появился у подразделений группировки войск «Север». Символ напоминает руну, которая обозначает копье Гунгнир, в мифологии принадлежавшее скандинавскому богу Одину. Копье, как считали скандинавы, не промахивалось.

Ранее на российской военной технике в зоне специальной военной операции (СВО) заметили новый тактический знак. Символ был нанесен на бронемашину пехоты (БМП), установленную на бронепоезде Енисей.

На боевое машине видны белые перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники.

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      Никита Абрамов
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