У российских войск появился напоминающий скандинавскую руну тактический знак
Российские войска получили новый тактический знак, напоминающий руну скандинавов
Российские войска получили новый тактический знак, который напоминает скандинавскую руну. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Уточняется, что знак появился у подразделений группировки войск «Север». Символ напоминает руну, которая обозначает копье Гунгнир, в мифологии принадлежавшее скандинавскому богу Одину. Копье, как считали скандинавы, не промахивалось.
Ранее на российской военной технике в зоне специальной военной операции (СВО) заметили новый тактический знак. Символ был нанесен на бронемашину пехоты (БМП), установленную на бронепоезде Енисей.
На боевое машине видны белые перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники.
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