В Архангельске загорелся теплоход

МЧС: в Архангельске загорелся ремонтируемый теплоход «М. В. Ломоносов»

В Архангельске в сухом доке загорелся теплоход «М. В. Ломоносов». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону, передает ТАСС.

Уточняется, что судно находится на ремонте. Пожару присвоен второй ранг. «Площадь пожара уточняется», — добавили в ведомстве. Сведений о пострадавших не сообщается.

Ранее прогулочный теплоход загорелся в речном порту в Тольятти Самарской области. По прибытии удалось установить, что в машинном отделении прогулочного судна «Империя» сильное задымление.

До этого стало известно о пожаре на судне снабжения «Катерина Великая» во Владивостоке. По предварительным данным, три человека пострадали и были доставлены в больницу. Одного мужчину спасти не удалось. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.