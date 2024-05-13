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21:57, 13 мая 2024Россия

В Архангельске загорелся теплоход

МЧС: в Архангельске загорелся ремонтируемый теплоход «М. В. Ломоносов»
СюжетПожары в России

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Архангельске в сухом доке загорелся теплоход «М. В. Ломоносов». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону, передает ТАСС.

Уточняется, что судно находится на ремонте. Пожару присвоен второй ранг. «Площадь пожара уточняется», — добавили в ведомстве. Сведений о пострадавших не сообщается.

Ранее прогулочный теплоход загорелся в речном порту в Тольятти Самарской области. По прибытии удалось установить, что в машинном отделении прогулочного судна «Империя» сильное задымление.

До этого стало известно о пожаре на судне снабжения «Катерина Великая» во Владивостоке. По предварительным данным, три человека пострадали и были доставлены в больницу. Одного мужчину спасти не удалось. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

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      Марина Совина
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