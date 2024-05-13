В Семеновке рассказали о пытках сотрудниками СБУ ждущих ВС России жителей ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацгвардии Украины применяли пытки к мужчинам в селе Семеновка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал житель населенного пункта Сергей, передает РИА Новости.

Поводом для допросов и избиений, по его словам, были подозрения СБУ в том, что граждане ждут прихода Вооруженных сил (ВС) России. Сергей поделился, что при допросах у жителей Семеновки также выпытывали, видели ли они российских военных.

«Избивали сильно, очень сильно… У меня аж трусы лопнули — так били. Сильно били, почки поотбивали конкретно, говорили: "Мы вас подлечим, чтобы вы не дожили до того, когда зайдут русские"», — уточнил собеседник издания.

Житель Семеновки также рассказал, что с приближением линии фронта к селу сотрудники СБУ перестали приезжать туда. Он добавил, что не уехавшие из населенного пункта люди в это время оставались без гуманитарной помощи.

В конце апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал отступление украинской армии из нескольких населенных пунктов на авдеевском направлении. Он уточнил, что речь идет о Бердычах, Семеновке и Новомихайловке.