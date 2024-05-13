В Эстонии предложили производить беспилотники для замены иностранных ракет

Главком Эстонии: нужно производить БПЛА, чтобы не покупать иностранные ракеты

Эстония должна производить собственные ударные беспилотники, чтобы заменить дорогостоящие иностранные противотанковые ракеты. Об этом сообщил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, передает ТАСС.

По словам Херема, одна противотанковая ракета стоит 100 тысяч евро, тогда как беспилотник, несущий снаряд весом 2 килограмма, стоит около 2 тысяч евро, и производить такие можно сразу в Эстонии.

Он добавил, что, хотя беспилотник попадает по цели лишь с вероятностью 20 процентов, с этой задачей могут справиться несколько дронов.

Генеральный директор эстонской компании Threod Systems, производящей беспилотники, Арно Вайк сообщил, что страна может начать производить свои ударные дроны уже сейчас. По его словам, достаточно просто прикрепить гранату на беспилотник с камерой, как это делают на Украине.

Ранее в эстонском правительстве начались обсуждения отправки военных на Украину.