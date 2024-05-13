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17:21, 13 мая 2024Бывший СССР

В Таллине начали обсуждать отправку эстонских военных на Украину

Ролл: правительство Эстонии обсуждает возможность отправки военных на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правительство Эстонии серьезно обсуждает возможность отправки военных на Украину. Об этом заявил советник президента прибалтийской республики по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл в интервью Breaking Defense.

По словам представителя Таллина, эстонских военных могут отправить в западные регионы Украины. Там, уточнил Ролл, они смогут взять на себя «тыловые функции». Это позволит освободить занятых в тылу украинцев для участия в боевых действиях на передовой.

«Обсуждения продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать себя в том, что мы можем сделать», — подчеркнул советник эстонского президента.

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      Екатерина Грищенко
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