Ролл: правительство Эстонии обсуждает возможность отправки военных на Украину

Правительство Эстонии серьезно обсуждает возможность отправки военных на Украину. Об этом заявил советник президента прибалтийской республики по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл в интервью Breaking Defense.

По словам представителя Таллина, эстонских военных могут отправить в западные регионы Украины. Там, уточнил Ролл, они смогут взять на себя «тыловые функции». Это позволит освободить занятых в тылу украинцев для участия в боевых действиях на передовой.

«Обсуждения продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать себя в том, что мы можем сделать», — подчеркнул советник эстонского президента.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал президента Украины Владимира Зеленского попросить страны Запада ввести на Украину войска. По его мнению, решение по данному вопросу должны были принять «еще вчера». Парламентарий отметил, что он подал соответствующее обращение к главе государства.

