На Украине призвали Зеленского попросить Запад ввести войска в страну

Депутат ВР Гончаренко: Зеленский должен попросить Запад ввести войска на Украину

Владимир Зеленский должен обратиться к странам Запада и попросить их ввести войска на территорию Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает РИА Новости.

«Украина должна обратиться к странам-партнерам о введении войск на нашу территорию. Подал соответствующее обращение к президенту. Зеленский должен принять решение и обратиться к нашим союзникам за военной помощью. Тем более что во время саммита в Париже лидеры европейских стран обсуждали вопрос о направлении в Украину своих войск», — заявил парламентарий.

По его словам, решение о введении иностранных войск должно было быть принято «еще вчера».

Гончаренко также добавил, что обратился к Зеленскому с просьбой внести это предложение на заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы потом одобрить его в Верховной Раде.

Ранее власти Харьковской области обвинили Запад в продвижении российских военных. По их словам, западные страны оказывают недостаточную поддержку Украине и не поставляют вооружение в нужном количестве.