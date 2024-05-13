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17:40, 13 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области заявили о принудительной эвакуации

Синегубов: из Харьковской области принудительно эвакуируют более 100 детей-сирот

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Харьковской области принудительно эвакуируют более100 детей-сирот, проживающих в приграничных районах. Об этом заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов в Telegram.

«Приняли решение о принудительной эвакуации детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки. Речь идет о 113 детях», — сообщил он.

Уточняется, что детей эвакуируют из приграничных общин Богодуховского, Купянского и Изюмского районов. Как утверждает Синегубов, только девять детей с опекунами по своему желанию уехали из Волчанской общины.

13 мая в Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек. Эвакуацию проводили в Чугуевском, Богодуховском и Харьковском районах. В этот же день на Украине признали успехи ВС России на харьковском направлении. Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о сложной и динамично меняющейся оперативной обстановке.

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      Кристина Есикова
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