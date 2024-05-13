Стало известно число эвакуированных из Харьковской области украинцев

Глава ОВА Синегубов: в Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек

В Харьковской области Украины эвакуировали почти шесть тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Сейчас 1695 местных жителей [власти] эвакуировали из Чугуевского района, 2589 — из Харьковского, 44 — из Богодуховского и 1434 человека эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 5762 человека», — написал Синегубов.