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09:13, 13 мая 2024Бывший СССР

Стало известно число эвакуированных из Харьковской области украинцев

Глава ОВА Синегубов: в Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харьковской области Украины эвакуировали почти шесть тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Сейчас 1695 местных жителей [власти] эвакуировали из Чугуевского района, 2589 — из Харьковского, 44 — из Богодуховского и 1434 человека эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 5762 человека», — написал Синегубов.

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      Екатерина Грищенко
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