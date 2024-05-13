В Харьковской ОВА подтвердили бои в Волчанске

Глава Харьковской ОВА Синегубов подтвердил бои в Волчанске

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов подтвердил бои в Волчанске. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Синегубов прокомментировал продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Харьковской области. Он сообщил, что в настоящий момент ведутся бои на северной окраине города.

«Силы обороны дают отпор. Продолжаются стрелковые бои на северной окраине», — подчеркнул чиновник. Он также рассказал об успехе ВС России в районе населенного пункта Лукьянцы Липецкой общины. По словам Синегубова, российские военные активно продвигаются малыми группами по лесополосам и кустарникам.

Ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил о начале окружения Волчанска российскими войсками. По его словам, украинские войска находятся под плотным огнем и постоянными прилетами КАБов (корректируемых авиационных бомб — прим. «Ленты.ру»).