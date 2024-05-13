Ветеран ВМФ из Херсонской области поведал о 30-летнем ожидании прихода России

Ветеран ВМФ из Херсонской области Юрий Бульбах рассказал РИА Новости, что 30 лет ждал прихода России.

«Я один раз принимал присягу своей Родине, она у меня одна», — поведал мужчина. По его словам, свою службу в советское время он начинал на Черноморском флоте, потом был переведен на Балтику. После распада Советского Союза Бульбах отказался давать присягу Украине.

Он рассказал, что каждый год на День ВМФ вывешивал возле дома советский военно-морской флаг. В этом году он планирует вывесить также флаг России.

«Распался СССР, он все время мне говорил: это временное явление, все вернется на круги своя. Придут наши. Отчаяние такое было, что мы с Крымом не попали», — рассказала супруга пенсионера Екатерина.

13 мая отмечается День Черноморского флота. Праздник был установлен в 1996 году. День ВМФ в России отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году праздник будет отмечаться 28 числа.