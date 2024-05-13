Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:30, 13 мая 2024Россия

Ветеран ВМФ из Херсонской области рассказал о 30-летнем ожидании прихода России

Ветеран ВМФ из Херсонской области поведал о 30-летнем ожидании прихода России

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ветеран ВМФ из Херсонской области Юрий Бульбах рассказал РИА Новости, что 30 лет ждал прихода России.

«Я один раз принимал присягу своей Родине, она у меня одна», — поведал мужчина. По его словам, свою службу в советское время он начинал на Черноморском флоте, потом был переведен на Балтику. После распада Советского Союза Бульбах отказался давать присягу Украине.

Он рассказал, что каждый год на День ВМФ вывешивал возле дома советский военно-морской флаг. В этом году он планирует вывесить также флаг России.

«Распался СССР, он все время мне говорил: это временное явление, все вернется на круги своя. Придут наши. Отчаяние такое было, что мы с Крымом не попали», — рассказала супруга пенсионера Екатерина.

13 мая отмечается День Черноморского флота. Праздник был установлен в 1996 году. День ВМФ в России отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году праздник будет отмечаться 28 числа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ перебросили резервы под Харьков

      Киты-убийцы потопили судно в Гибралтарском проливе

      Стало известно о взрыве в Днепре

      В двух городах Сумской области Украины объявили эвакуацию

      В Китае назвали причину назначения нового министра обороны России

      Российский таксист выстрелил в пожилого пассажира из-за замечания

      Столтенберг засомневался в смысле восстановления Украины

      Ветеран ВМФ из Херсонской области рассказал о 30-летнем ожидании прихода России

      В США сообщили о скором визите Блинкена в Киев

      В США заявили о наступлении ночного кошмара для Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше