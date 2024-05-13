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18:03, 13 мая 2024Силовые структуры

Золотов прибыл в Совет Федерации для консультаций по его кандидатуре

Золотов прибыл в СФ для консультаций по назначению на пост главы Росгвардии

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Кандидат на пост директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов прибыл для консультации в Совет Федерации (СФ). Об этом сообщает ТАСС.

12 мая президент России Владимир Путин предложил снова назначить Золотова главой Росгвардии. Он возглавляет ее со дня создания, то есть с 5 апреля 2016 года.

Ранее сообщалось, что для консультации в СФ приехал кандидат на пост главы Министерства внутренних дел (МВД) России Владимир Колокольцев, который проследовал в зал вместе с председателем верхней палаты Федерального собрания Валентиной Матвиенко.

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