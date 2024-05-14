Антона Силуанова утвердили на пост министра финансов России

Госдума утвердила кандидатуру Антона Силуанова на пост министра финансов России

Депутаты Государственной Думы утвердили кандидатуру Антона Силуанова на пост министра финансов России. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума проголосовала за утверждение Силуанова в должности главы Минфина, после того как комитет по бюджету и налогам одобрил его на этот пост.

«Положения программы кандидата соответствуют целям и задачам деятельности правительства РФ, определенным в Послании президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 года, а также целям, установленным указами, распоряжениями и поручениями президента РФ, федеральными законами, и направлены на реализацию прав и интересов граждан и эффективное развитие бюджетной, налоговой и финансовой систем РФ», — отметили представители комитета.

61-летний Силуанов успел поработать еще в Министерстве финансов РСФСР. Он возглавляет современное ведомство с 2011 года, сменив на этом посту Алексея Кудрина. Став руководителем Минфина, он также вошел в состав Совета безопасности России. Под началом Силуанова были разработаны бюджетные правила, вырос с 18 до 20 процентов налог на добавленную стоимость (НДС), был введен налог для самозанятых, вернулась прогрессивная шкала НДФЛ, а также разработаны разовый налог на сверхприбыль бизнеса и курсовая рента.

Ранее на заседании в Госдуме Силуанов заявил о готовности рассмотреть введение прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц, в рамках которой для части граждан налоги будут повышены. По его словам, вопрос поднимался ранее различными фракциями, министерство изучит его в общем порядке, когда будет обсуждать совершенствование налоговой системы. Он также заявил, что Минфин в 2024 году будет осуществлять предложения президента Владимира Путина, требующие бюджетных ассигнований через поправки в закон.