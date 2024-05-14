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16:55, 14 мая 2024Экономика

Антона Силуанова утвердили на пост министра финансов России

Госдума утвердила кандидатуру Антона Силуанова на пост министра финансов России
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы утвердили кандидатуру Антона Силуанова на пост министра финансов России. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума проголосовала за утверждение Силуанова в должности главы Минфина, после того как комитет по бюджету и налогам одобрил его на этот пост.

«Положения программы кандидата соответствуют целям и задачам деятельности правительства РФ, определенным в Послании президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 года, а также целям, установленным указами, распоряжениями и поручениями президента РФ, федеральными законами, и направлены на реализацию прав и интересов граждан и эффективное развитие бюджетной, налоговой и финансовой систем РФ», — отметили представители комитета.

61-летний Силуанов успел поработать еще в Министерстве финансов РСФСР. Он возглавляет современное ведомство с 2011 года, сменив на этом посту Алексея Кудрина. Став руководителем Минфина, он также вошел в состав Совета безопасности России. Под началом Силуанова были разработаны бюджетные правила, вырос с 18 до 20 процентов налог на добавленную стоимость (НДС), был введен налог для самозанятых, вернулась прогрессивная шкала НДФЛ, а также разработаны разовый налог на сверхприбыль бизнеса и курсовая рента.

Ранее на заседании в Госдуме Силуанов заявил о готовности рассмотреть введение прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц, в рамках которой для части граждан налоги будут повышены. По его словам, вопрос поднимался ранее различными фракциями, министерство изучит его в общем порядке, когда будет обсуждать совершенствование налоговой системы. Он также заявил, что Минфин в 2024 году будет осуществлять предложения президента Владимира Путина, требующие бюджетных ассигнований через поправки в закон.

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      Вячеслав Агапов
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