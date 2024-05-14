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14:51, 14 мая 2024Экономика

Силуанов заявил о готовности Минфина обсудить повышение налогов для граждан

И.о. главы Минфина Силуанов рассказал о готовности обсуждать прогрессивную шкалу

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Министерство финансов России готово рассмотреть введение прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц, в рамках которой для части граждан налоги будут повышены. Об этом на заседании в Госдуме заявил исполняющий обязанности главы ведомства и кандидат на эту должность в составе нового правительства Антон Силуанов, передает «Коммерсантъ».

По его словам, вопрос поднимался ранее различными фракциями, министерство изучит его в общем порядке, когда будет обсуждать совершенствование налоговой системы.

Также Силуанов добавил, что он не хотел бы ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и отчислений в соцфонды. Для поддержки населения ведомство собирается ввести субсидии, а с 2026 года — начать автоматическое начисление налоговых вычетов.

Ранее о необходимости модернизации налоговой системы для более справедливой нагрузки, в том числе на граждан, заявил президент страны Владимир Путин. В том числе он считает, что необходимо увеличить сборы с граждан, имеющих более высокие доходы.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, правильным было бы поднять ставку с 13 до 15 процентов для граждан, которые получают более миллиона рублей в год, то есть более 83 тысяч рублей в месяц. Комитет начнет обсуждение изменений 20 мая.

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      Платон Щукин
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