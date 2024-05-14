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10:33, 14 мая 2024Наука и техника

Более 15 кораблей ТОФ вышли в море

ТОФ: более 15 кораблей вышли в море из Владивостока для борьбы с дронами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Более 15 кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России вышли в море из Владивостока в рамках учений, в ходе которых планируется отработать действия по борьбе с летательными беспилотными аппаратами и морскими дронами. Об этом со ссылкой на ТОФ сообщает РИА Новости.

«В ходе учений планируется выполнение стрельб по целям, имитирующим воздушные и надводные цели. При выходе из пункта базирования экипажи кораблей провели маскировочные мероприятия по постановке дымовой завесы. Мероприятия боевой подготовки в море проходят в соответствии с планом межведомственного учения», — сказали в ТОФ.

Ранее ТАСС со ссылкой на ТОФ сообщил, что из Приморья на Камчатку планируется доставить новый пирс ПМ-61м1, предназначенный для кораблей ТОФ России.

В апреле агентство со ссылкой на ТОФ сообщило, что группа морских тральщиков провела за тралами корабли флота через минные заграждения условного противника в ходе учений на Камчатке.

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      Иван Потапов
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