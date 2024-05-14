Боррель оценил роль Европы в мировой экономике

Боррель заявил о снижении доли экономики Евросоюза в структуре мирового ВВП

За последние годы доля экономики Евросоюза (ЕС) в структуре глобального ВВП упала, подобная тенденция может сохраниться в среднесрочной перспективе. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводит ТАСС.

Он также выразил опасение по поводу растущей стратегической конкуренции ведущих мировых экономик — Китая и Соединенных Штатов. Одной из главных жертв подобного противостояния, по мнению Борреля, может стать ЕС. Он уточнил, что конкуренция КНР и США «предопределит основной вектор развития мира в следующем десятилетии».

Боррель заявил, что уровень конкурентоспособности экономики ЕС за последнее время стал проигрывать не только Китаю, но и США. Если подобная тенденция сохранится в среднесрочной перспективе, европейский рынок может потерять значительную часть капитала. Этому, по его мнению, будут способствовать ряд факторов, включая более низкие цены на энергоносители в Соединенных Штатах, а также стабильное состояние американского финансового рынка.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков спрогнозировало новые торговые войны между США, Европой и другими государствами. Как уточнили эксперты, подобные риски будут обусловлены стремлением властей Китая избежать рецессии путем инвестиций в производство и увеличения экспорта собственных товаров.