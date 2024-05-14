Бывший депутат Рады заявил о необходимости трибунала по преступлениям НАТО

Деркач: вопрос создания международного трибунала по преступлениям НАТО перезрел

Бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач заявил о необходимости международного трибунала по преступлениям НАТО. Интервью с ним публикует БелТА.

«У нас уже перезрел вопрос создания международного трибунала. Мы работаем над этой темой. Это может быть в разных формах», — заявил Деркач.

По его словам, это может быть создание международного реестра террористов и реестра ущерба от деятельности стран НАТО. Он отметил, что уже сейчас создается база для проведения международного разбирательства по расследованию случаев терроризма, военных преступлений, коррупции и преступлений против свободы слова и прав человека членами альянса.

Ранее Деркач рассказал о подготовке подрыва «Северного потока». По его словам, сначала подрывники готовились в Соколовском карьере в Житомирской области. Потом их перевезли к базе НАТО в Румынии, а после этого в Польшу.