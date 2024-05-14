Часть трассы в российском регионе собрались расширить вдвое

Губернатор МО Воробьев: участок трассы М8 в Подмосковье расширят до 8 полос

Часть трассы М8 «Холмогоры» в Московской области собрались расширить вдвое — с четырех до восьми полос. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Воробьев, передает РИА Новости.

Речь идет об участке в Пушкинском городском округе. «Здесь, на Ярославке, сейчас четыре полосы движения, но в ближайшее время мы получим восемь — от Пушкино до ЦКАДа и в дальнейшей перспективе — до Сергиева Посада», — пояснил глава Подмосковья.

Воробьев добавил, что также в планах отремонтировать мост, построить два путепровода и две развязки. Помимо этого, трасса станет бессветофорной.

Ранее стало известно, что строительство трассы Джубга — Сочи позволит преодолевать расстояние от дороги М-4 «Дон» до Сочи до четырех-пяти раз быстрее. Сейчас время в пути достигает восьми-десяти часов. На возведение автодороги собираются потратить около 1,4 триллиона рублей.