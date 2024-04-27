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16:08, 27 апреля 2024Экономика

Названо время в пути от М-4 до Сочи после строительства трассы Джубга — Сочи

Хуснуллин: трасса Джубга — Сочи сократит путь от М-4 до Сочи до двух часов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Строительство трассы Джубга — Сочи позволит преодолеть расстояние от дороги М-4 «Дон» до Сочи до четырех-пяти раз быстрее. Сокращенное время в пути назвал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на ВДНХ.

«Будет хорошо, если от трассы М-4, или от Геленджика, дорога до Сочи составит 2 часа. Сейчас это восемь часов в лучшем случае, а порой и за 10 часов», — отметил замглавы правительства. Он добавил, что в данный момент ведется активная работа над трассировкой и что с технической точки зрения проект является очень сложным.

Ранее Хуснуллин заявлял, что строительство скоростной трассы Джубга — Сочи обойдется приблизительно в 1,4 триллиона рублей. Вице-премьер также сообщал, что ее собираются полностью достроить к концу 2029 года. Согласно его оценкам, к 2030-му движение по дороге уже запустят.

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      Полина Кислицына
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