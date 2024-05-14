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07:52, 14 мая 2024Россия

В Крыму предупредили Киев о последствиях «игр» с F-16

Константинов: поставка Украине F-16 доказывает, что бдительности терять нельзя

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Игры Украины с американскими истребителями F-16 сильно ей аукнутся. О последствиях Киев предупредил глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, «в конечном счете угроза со стороны Украины будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием». Константинов подчеркнул, что поставка Киеву истребителей лишь подтверждает, что бдительности терять нельзя.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна поставит Украине первые американские истребители F-16 в течение месяца. При этом, по данным британской газеты Standard, первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель.

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      Марина Совина
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