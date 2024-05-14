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14:51, 14 мая 2024Экономика

Google проверят из-за неожиданного поведения роботакси

Reuters: роботакси Waymo проверят из-за неожиданного поведения автопилота

Фото: Peter DaSilva / Reuters

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) начало проверку Alphabet, материнской компании Google. Причиной стало неожиданное поведение роботакси Waymo, сообщает Reuters.

Поводом для разбирательства стали многочисленные сообщения о нарушениях правил безопасности дорожного движения. Некоторые из 22 инцидентов (из них 17 — столкновения с воротами или цепями, а также с припаркованными транспортными средствами) связаны с работой автопилота, которые не подчинялись устройствам контроля. Автомобили выезжали на встречную полосу или въезжали на строящийся участок.

В управлении заявили, что в работе автопилота возникают сбои, когда автомобиль встречает устройства контроля безопасности дорожного движения. Представители Waymo не стали касаться конкретных инцидентов, связанных с безопасностью, но заявили, что компания гордится показателями производительности и безопасности и продемонстрированной приверженностью «прозрачности безопасности».

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В феврале Waymo отозвала 444 самоуправляемых автомобиля после двух ДТП в Аризоне. Представители фирмы заявили, что ошибка программного обеспечения может привести к тому, что роботакси будут неточно предсказывать движение буксируемого транспортного средства.

По данным Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV), в марте 2023 года количество аварий, связанных с беспилотными автомобилями от Waymo, составило 227. Это рекордный уровень среди подобных сервисов — так, машины Cruise попадали в ДТП 203 раза, Zoox — 72 раза, а беспилотники от Apple — 16 раз.

Ранее специалисты компании Waymo утверждали, что вероятность попадания в ДТП беспилотного автомобиля и машины, управляемой живым водителем, кардинально отличается. Беспилотникам удалось избежать 75 процентов ДТП, или 12 столкновений, живому водителю — 10 столкновений, или 62,5 процента. Также автопилот смог избежать получения серьезных травм пассажиров при аварии в 93 процентах случаев, человек — в 84 процентах.

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      Вячеслав Агапов
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