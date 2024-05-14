Госдума утвердила министра культуры

Госдума утвердила Ольгу Любимову на должность главы Минкульта

Госдума утвердила Ольгу Любимову на должность главы Министерства культуры России. Об этом сообщает РИА Новости.

За утверждение кандидатуры Любимовой проголосовали 357 депутатов, 13 депутатов воздержались, 61 высказался против.

Впервые Любимова стала министром культуры в январе 2020 года. После начала специальной военной операции России на Украине была внесена в санкционные списки стран Евросоюза и США.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Елену Ямпольскую своим советником. До этого Ямпольская возглавляла комитет Государственной Думы по культуре. До назначения Ямпольской советником главы государства эту должность занимал Владимир Толстой.