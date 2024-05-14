Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:45, 14 мая 2024Бывший СССР

Группировка «Север» начала продвижение на одном из направлений под Харьковом

ВС России продвинулись на одном из направлений Харьковской области к Липцам

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группировка «Север» Вооруженных сил (ВС) России начала продвижение на одном из направлений в Харьковской области в сторону населенного пункта Липцы. Об этом РИА Новости сообщил российский боец с позывным Руда.

Руда сообщил, что ВС России продвинулись от населенного пункта Пыльная Харьковской области и улучшают свое положение в этом районе. Он рассказал, что российские подразделения продвигаются в сторону Липцов из-за важности этого населенного пункта.

«Вчера это был глубокий тыл [ВСУ], на сегодняшний день практически передовая», — отметил российский военный. Он подчеркнул, что район Липцов по-прежнему используется ВСУ для обстрелов Белгорода. Боец добавил, что украинские подразделения в начале продвижения практически не оказывали сопротивления из-за работы артиллерии.

Ранее командир батальона 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко предсказал успех ВС России в ДНР и ЛНР из-за наступления под Харьковом. Он также выразил опасения, что в будущем линия фронта может аналогичным образом расшириться в Сумскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Названы фамилии украинцев, причастных к подрыву «Северных потоков». Что о них известно?

      Устроивший стрельбу у российского ТЦ получил 100 штрафов за последние полгода

      Двое подростков со старшим приятелем попались на попытке диверсии под Воронежем

      «Макфа» обжаловала решение о национализации

      Группировка «Север» начала продвижение на одном из направлений под Харьковом

      Суровикина заметили в Кремле

      Россиянкам перечислили самые модные платья на весну и лето

      Доктор Мясников предупредил об опасности восьмичасовой сидячей работы

      В Германии заявили об успешном продвижении России на всех участках фронта

      Молодые матери из одного региона России получили выплату в размере 50 тысяч

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше