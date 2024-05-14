Группировка «Север» начала продвижение на одном из направлений под Харьковом

ВС России продвинулись на одном из направлений Харьковской области к Липцам

Группировка «Север» Вооруженных сил (ВС) России начала продвижение на одном из направлений в Харьковской области в сторону населенного пункта Липцы. Об этом РИА Новости сообщил российский боец с позывным Руда.

Руда сообщил, что ВС России продвинулись от населенного пункта Пыльная Харьковской области и улучшают свое положение в этом районе. Он рассказал, что российские подразделения продвигаются в сторону Липцов из-за важности этого населенного пункта.

«Вчера это был глубокий тыл [ВСУ], на сегодняшний день практически передовая», — отметил российский военный. Он подчеркнул, что район Липцов по-прежнему используется ВСУ для обстрелов Белгорода. Боец добавил, что украинские подразделения в начале продвижения практически не оказывали сопротивления из-за работы артиллерии.

Ранее командир батальона 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко предсказал успех ВС России в ДНР и ЛНР из-за наступления под Харьковом. Он также выразил опасения, что в будущем линия фронта может аналогичным образом расшириться в Сумскую область.