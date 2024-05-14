Коллега рэпера Vacio раскритиковала его за отъезд из России

Певица Яна Джалю заявила, что рэпер Vacio уехал в США из-за самообмана

Коллега рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) певица Яна Джалю раскритиковала его за отъезд из России. Свою позицию она выразила в Telegram-канале.

Джалю назвала уехавшего в США рэпера «человеком, прошитым американской мечтой». Она заявила, что Vacio занимается самообманом. «Думаю, это ужасный пример для его фанатов и людей, которые верили в него», — заключила певица.

Однако артистка пожелала музыканту удачи, а также выразила надежду, что Vacio сможет «повзрослеть и стать достойным человеком». «Я желаю Коле пройти все трудности, которые его ждут, с наименьшей болью и потерями. В нем был такой потенциал! Но он сбежал», — заявила Джалю.

По данным СМИ, 13 мая Vacio должен был явиться в военкомат по повестке. До этого адвокат певца заявил, что Васильев поддерживает свою страну, а также не собирается уезжать за границу.